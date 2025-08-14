 
Nike Swim 游泳双肩包 - 黑/烟灰/白色

Nike Swim

游泳双肩包

14% 折让

Nike Swim 双肩包据像你一样的游泳运动员的反馈意见匠心打造而成，在放下后仍可保持直立。顶部采用拉链开口设计，有助轻松收纳所需物品；可调节肩带和背部加垫拼接设计，缔造舒适携背体验。包底采用耐用拒水材料，可帮助保持包内物品干爽。


  • 显示颜色： 黑/烟灰/白色
  • 款式： FZ6183-010

其他细节

  • 正面口袋采用拒水材料，可单独存放潮湿物品
  • 侧边口袋，可轻松收纳水壶、泳镜、其他配件等基本物品
  • 背面设有拉链隔层，便于存放笔记本电脑或其他电子设备
  • 包底采用拒水材料，经久耐用

产品细节

  • 主要材料：面料/网布/底部/装饰边饰：聚酯纤维。肩带衬垫：聚乙烯泡沫塑料。配件：聚酯醚酮/聚酰胺。松紧带：聚烯烃弹性纤维/聚酯纤维/橡胶
  • 手洗
  • 显示颜色： 黑/烟灰/白色
  • 款式： FZ6183-010

免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    游泳装备类商品如需退换货，点击此处了解更多特殊要求。

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。