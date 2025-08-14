Nike Swim
游泳双肩包
14% 折让
Nike Swim 双肩包据像你一样的游泳运动员的反馈意见匠心打造而成，在放下后仍可保持直立。顶部采用拉链开口设计，有助轻松收纳所需物品；可调节肩带和背部加垫拼接设计，缔造舒适携背体验。包底采用耐用拒水材料，可帮助保持包内物品干爽。
- 显示颜色： 黑/烟灰/白色
- 款式： FZ6183-010
Nike Swim
其他细节
- 正面口袋采用拒水材料，可单独存放潮湿物品
- 侧边口袋，可轻松收纳水壶、泳镜、其他配件等基本物品
- 背面设有拉链隔层，便于存放笔记本电脑或其他电子设备
- 包底采用拒水材料，经久耐用
产品细节
- 主要材料：面料/网布/底部/装饰边饰：聚酯纤维。肩带衬垫：聚乙烯泡沫塑料。配件：聚酯醚酮/聚酰胺。松紧带：聚烯烃弹性纤维/聚酯纤维/橡胶
- 手洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
