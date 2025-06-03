 

Nike Swim

男子户外涉水沙滩短裤

¥399¥49920% 折让

Nike Swim 男子沙滩短裤与脚上的运动鞋相得益彰，尽显你的时尚个性。弹性腰部搭配前开口抽绳，舒适贴合，可驾驭不同水上活动。此外，口袋方便排水。


  • 显示颜色： 黑/白色/白色
  • 款式： FZ6326-010

Nike Swim

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Nike Swim 男子沙滩短裤与脚上的运动鞋相得益彰，尽显你的时尚个性。弹性腰部搭配前开口抽绳，舒适贴合，可驾驭不同水上活动。此外，口袋方便排水。

其他细节

  • 网眼布里料，兼顾舒适度与支撑力
  • 右侧口袋内置媒体播放器存放口袋，提供额外存储空间
  • 弹性腰部搭配抽绳，舒适贴合

产品细节

  • 面料：100% 聚酰胺纤维。里料：100% 聚酯纤维
  • 可与同色衣物一起冷水手洗
  • 侧边口袋和后身口袋
  • 后身口袋饰有刺绣耐克勾勾标志
  • 显示颜色： 黑/白色/白色
  • 款式： FZ6326-010

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