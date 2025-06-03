Nike Swim
男子户外涉水沙滩短裤
¥399¥49920% 折让
Nike Swim 男子沙滩短裤与脚上的运动鞋相得益彰，尽显你的时尚个性。弹性腰部搭配前开口抽绳，舒适贴合，可驾驭不同水上活动。此外，口袋方便排水。
- 显示颜色： 黑/白色/白色
- 款式： FZ6326-010
Nike Swim
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Nike Swim 男子沙滩短裤与脚上的运动鞋相得益彰，尽显你的时尚个性。弹性腰部搭配前开口抽绳，舒适贴合，可驾驭不同水上活动。此外，口袋方便排水。
其他细节
- 网眼布里料，兼顾舒适度与支撑力
- 右侧口袋内置媒体播放器存放口袋，提供额外存储空间
- 弹性腰部搭配抽绳，舒适贴合
产品细节
- 面料：100% 聚酰胺纤维。里料：100% 聚酯纤维
- 可与同色衣物一起冷水手洗
- 侧边口袋和后身口袋
- 后身口袋饰有刺绣耐克勾勾标志
- 显示颜色： 黑/白色/白色
- 款式： FZ6326-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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