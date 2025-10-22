Nike Swim
硅胶耐氯泳帽
28% 折让
Nike Swim 硅胶泳帽采用低致敏高弹硅胶耐氯材料，可帮助抵御水中氯的不良影响。纹理内里有助提升抓附力，让你在跃入池中之时不必担心泳帽脱落。
- 显示颜色： 深藏青/大学蓝/白色
- 款式： HV8588-411
Nike Swim
28% 折让
Nike Swim 硅胶泳帽采用低致敏高弹硅胶耐氯材料，可帮助抵御水中氯的不良影响。纹理内里有助提升抓附力，让你在跃入池中之时不必担心泳帽脱落。
产品细节
- 主要材料：硅胶
- 泳帽保养：每次使用后，请用冷水清洗并擦干内外两侧
- 切勿将其暴露于阳光直射处
- 不用时撒上少量滑石粉来保养
- 避免接触尖锐物体（如耳环、指甲等）
- 显示颜色： 深藏青/大学蓝/白色
- 款式： HV8588-411
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。