Nike Swim
防水泳包（10 升）
45% 折让
Nike Swim 防水泳包（10 升）在完全封闭后可完全浸没在一米深的水中 30 分钟而不会渗漏，轻松保护重要物品免受水的侵害，便于旅行携背。
- 显示颜色： 黑
- 款式： HV8598-010
其他细节
- 防水 TPU 材料，为物品提供防水保护
- 热熔接结构，经久耐用
- 卷盖式包口配有插扣，有助提升安全性
- 可拆卸斜挎肩带，易于携带
产品细节
- 为确保防水性能，请将包口多次向下卷紧并正确封闭
- 主要材料：主体：尼龙涂层热塑性聚氨酯 TPU。肩带：聚酯纤维
- 包可用清水冲洗，再用软布擦干
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
