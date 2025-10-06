 
Nike Swim 防水泳包（10 升） - 黑

Nike Swim

防水泳包（10 升）

45% 折让

Nike Swim 防水泳包（10 升）在完全封闭后可完全浸没在一米深的水中 30 分钟而不会渗漏，轻松保护重要物品免受水的侵害，便于旅行携背。


  • 显示颜色：
  • 款式： HV8598-010

其他细节

  • 防水 TPU 材料，为物品提供防水保护
  • 热熔接结构，经久耐用
  • 卷盖式包口配有插扣，有助提升安全性
  • 可拆卸斜挎肩带，易于携带

产品细节

  • 为确保防水性能，请将包口多次向下卷紧并正确封闭
  • 主要材料：主体：尼龙涂层热塑性聚氨酯 TPU。肩带：聚酯纤维
  • 包可用清水冲洗，再用软布擦干
  • 显示颜色： 黑
  • 款式： HV8598-010

