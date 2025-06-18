 

Nike Swim 3-D Swoosh

大童（男孩）全长拉链开襟防晒长袖上衣

¥399
黑/白色
游戏宝蓝/行动绿

穿上 Nike Swim 3-D Swoosh 大童（男孩）全长拉链开襟防晒长袖上衣，彰显你的个性风采。采用紫外线防护设计，有效保护衣物覆盖的肌肤部分，缔造非凡舒适的日常穿着体验。全长拉链开襟设计，畅玩时助你打造个性化造型。


  • 显示颜色： 黑/白色
  • 款式： FZ6552-010

Nike Swim 3-D Swoosh

¥399

穿上 Nike Swim 3-D Swoosh 大童（男孩）全长拉链开襟防晒长袖上衣，彰显你的个性风采。采用紫外线防护设计，有效保护衣物覆盖的肌肤部分，缔造非凡舒适的日常穿着体验。全长拉链开襟设计，畅玩时助你打造个性化造型。

其他细节

  • 后领内里设有镶边，舒适亲肤
  • 紫外线防护设计，为衣物覆盖部位提供 UPF 40+ 防晒保护

产品细节

  • 82% 聚酯纤维/18% 聚氨酯弹性纤维
  • 每次穿着后单独用冷水手洗
  • 该产品仅为衣物覆盖的肌肤部分提供 UVA 和 UVB 防晒保护
  • 若要获取全面防晒保护，建议使用优质防晒霜
  • 显示颜色： 黑/白色
  • 款式： FZ6552-010

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