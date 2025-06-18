Nike Swim 3-D Swoosh
大童（男孩）全长拉链开襟防晒长袖上衣
¥399
穿上 Nike Swim 3-D Swoosh 大童（男孩）全长拉链开襟防晒长袖上衣，彰显你的个性风采。采用紫外线防护设计，有效保护衣物覆盖的肌肤部分，缔造非凡舒适的日常穿着体验。全长拉链开襟设计，畅玩时助你打造个性化造型。
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： FZ6552-010
Nike Swim 3-D Swoosh
¥399
穿上 Nike Swim 3-D Swoosh 大童（男孩）全长拉链开襟防晒长袖上衣，彰显你的个性风采。采用紫外线防护设计，有效保护衣物覆盖的肌肤部分，缔造非凡舒适的日常穿着体验。全长拉链开襟设计，畅玩时助你打造个性化造型。
其他细节
- 后领内里设有镶边，舒适亲肤
- 紫外线防护设计，为衣物覆盖部位提供 UPF 40+ 防晒保护
产品细节
- 82% 聚酯纤维/18% 聚氨酯弹性纤维
- 每次穿着后单独用冷水手洗
- 该产品仅为衣物覆盖的肌肤部分提供 UVA 和 UVB 防晒保护
- 若要获取全面防晒保护，建议使用优质防晒霜
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： FZ6552-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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