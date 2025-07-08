 
Nike Swim Breaker 大童（男孩）沙滩短裤（含衬裤） - 大学蓝/大学金/冰川蓝/白色

Nike Swim Breaker

大童（男孩）沙滩短裤（含衬裤）

30% 折让

Nike Swim Breaker 大童（男孩）沙滩短裤（含衬裤）柔软舒适，适合在吊床上小睡、观看喜爱节目或门廊秋千闲坐，是悠享惬意时光的理想之选。当然，这款短裤同样可以轻松驾驭水上活动。


  • 显示颜色： 大学蓝/大学金/冰川蓝/白色
  • 款式： HV7026-412

Nike Swim Breaker

30% 折让

Nike Swim Breaker 大童（男孩）沙滩短裤（含衬裤）柔软舒适，适合在吊床上小睡、观看喜爱节目或门廊秋千闲坐，是悠享惬意时光的理想之选。当然，这款短裤同样可以轻松驾驭水上活动。

其他细节

  • 弹性腰部结合内置抽绳，缔造舒适穿着感受
  • 内置网眼布衬裤，营造富有支撑力的舒适体验
  • 网眼布衬里口袋，方便收纳小物

产品细节

  • 刺绣耐克勾勾标志
  • 面料：90% 聚酯纤维/10% 氨纶。里料：100% 聚酯纤维
  • 可与同色衣物一起冷水机洗
  • 显示颜色： 大学蓝/大学金/冰川蓝/白色
  • 款式： HV7026-412

免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。