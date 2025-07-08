Nike Swim Breaker
大童（男孩）沙滩短裤（含衬裤）
30% 折让
Nike Swim Breaker 大童（男孩）沙滩短裤（含衬裤）柔软舒适，适合在吊床上小睡、观看喜爱节目或门廊秋千闲坐，是悠享惬意时光的理想之选。当然，这款短裤同样可以轻松驾驭水上活动。
- 显示颜色： 大学蓝/大学金/冰川蓝/白色
- 款式： HV7026-412
Nike Swim Breaker
30% 折让
Nike Swim Breaker 大童（男孩）沙滩短裤（含衬裤）柔软舒适，适合在吊床上小睡、观看喜爱节目或门廊秋千闲坐，是悠享惬意时光的理想之选。当然，这款短裤同样可以轻松驾驭水上活动。
其他细节
- 弹性腰部结合内置抽绳，缔造舒适穿着感受
- 内置网眼布衬裤，营造富有支撑力的舒适体验
- 网眼布衬里口袋，方便收纳小物
产品细节
- 刺绣耐克勾勾标志
- 面料：90% 聚酯纤维/10% 氨纶。里料：100% 聚酯纤维
- 可与同色衣物一起冷水机洗
- 显示颜色： 大学蓝/大学金/冰川蓝/白色
- 款式： HV7026-412
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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