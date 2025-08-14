Nike Swim Breaker 男子沙滩短裤（全衬里）从经典 Nike 鞋盒汲取设计灵感，以运动鞋风范焕新演绎沙滩短裤。采用弹性腰部搭配前开口抽绳，营造专属的舒适贴合感，可驾驭水上活动。多个口袋可轻松排水，有助减轻滞重感。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。