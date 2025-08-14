 
Nike Swim Breaker 男子沙滩短裤（全衬里） - 杏茶色/黑/黑

Nike Swim Breaker

男子沙滩短裤（全衬里）

30% 折让

Nike Swim Breaker 男子沙滩短裤（全衬里）从经典 Nike 鞋盒汲取设计灵感，以运动鞋风范焕新演绎沙滩短裤。采用弹性腰部搭配前开口抽绳，营造专属的舒适贴合感，可驾驭水上活动。多个口袋可轻松排水，有助减轻滞重感。


  • 显示颜色： 杏茶色/黑/黑
  • 款式： HV7077-297

其他细节

  • 网眼布全衬里设计，帮助保持舒适
  • 侧缝处网眼布衬里口袋，方便收纳小物
  • 背面贴袋融入孔眼设计，方便排水

产品细节

  • 右侧口袋内置媒体播放器存放袋
  • 背面刺绣耐克勾标志
  • 面料：100% 尼龙。里料：100% 聚酯纤维
  • 可与同色衣物一起用冷水机洗
尺寸与尺码

    本款为美码版型，建议参考尺码工具进行选购。

  • 尺码表

