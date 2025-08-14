Nike Swim Breaker
男子沙滩短裤（全衬里）
30% 折让
Nike Swim Breaker 男子沙滩短裤（全衬里）从经典 Nike 鞋盒汲取设计灵感，以运动鞋风范焕新演绎沙滩短裤。采用弹性腰部搭配前开口抽绳，营造专属的舒适贴合感，可驾驭水上活动。多个口袋可轻松排水，有助减轻滞重感。
- 显示颜色： 杏茶色/黑/黑
- 款式： HV7077-297
其他细节
- 网眼布全衬里设计，帮助保持舒适
- 侧缝处网眼布衬里口袋，方便收纳小物
- 背面贴袋融入孔眼设计，方便排水
产品细节
- 右侧口袋内置媒体播放器存放袋
- 背面刺绣耐克勾标志
- 面料：100% 尼龙。里料：100% 聚酯纤维
- 可与同色衣物一起用冷水机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
