Nike Swim
Dri-FIT 大童（女孩）防晒速干长袖上衣
30% 折让
防晒并不意味着无趣。Nike Swim Dri-FIT 大童（女孩）防晒速干长袖上衣搭载 Nike Dri-FIT 技术，帮助保持干爽舒适，结合紫外线防护设计，提供出色包覆，让你在阳光下尽情撒欢。
- 显示颜色： 透明粉/泡沫粉
- 款式： HV7154-645
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- 后领内侧镶边舒适亲肤，助你在海边惬享阳光和沙滩
产品细节
- 紫外线防护设计，提供 UPF 40+ 防晒保护
- 该产品仅为衣物覆盖的肌肤部分提供 UVA 和 UVB 防晒保护。若要获取全面防晒保护，建议使用优质防晒霜
- 丝网印制图案
- 91% 聚酯纤维/9% 氨纶
- 单独用冷水机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
