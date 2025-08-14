 
Nike Swim Dri-FIT 大童（女孩）防晒速干长袖上衣 - 透明粉/泡沫粉

Nike Swim

Dri-FIT 大童（女孩）防晒速干长袖上衣

30% 折让
透明粉/泡沫粉
白色/明亮紫/绣球花紫/黑

防晒并不意味着无趣。Nike Swim Dri-FIT 大童（女孩）防晒速干长袖上衣搭载 Nike Dri-FIT 技术，帮助保持干爽舒适，结合紫外线防护设计，提供出色包覆，让你在阳光下尽情撒欢。


  • 显示颜色： 透明粉/泡沫粉
  • 款式： HV7154-645

Nike Swim

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
  • 后领内侧镶边舒适亲肤，助你在海边惬享阳光和沙滩

产品细节

  • 紫外线防护设计，提供 UPF 40+ 防晒保护
  • 该产品仅为衣物覆盖的肌肤部分提供 UVA 和 UVB 防晒保护。若要获取全面防晒保护，建议使用优质防晒霜
  • 丝网印制图案
  • 91% 聚酯纤维/9% 氨纶
  • 单独用冷水机洗
