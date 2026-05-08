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Nike Swim Easy Fit 幼童泳镜 - 粉色/野浆果色/仙人掌绿/白色

Nike Swim Easy Fit

幼童泳镜

¥129
粉色/野浆果色/仙人掌绿/白色
蓝色/阿尔法橙/仙人掌绿/白色

Nike Swim Easy Fit 幼童泳镜专为幼童设计。弹性镜带设计，轻松贴合；灵活镜框结合柔韧镜圈，帮助提升舒适度。


  • 显示颜色： 粉色/野浆果色/仙人掌绿/白色
  • 款式： DJ1000-600

Nike Swim Easy Fit

¥129

Nike Swim Easy Fit 幼童泳镜专为幼童设计。弹性镜带设计，轻松贴合；灵活镜框结合柔韧镜圈，帮助提升舒适度。

其他细节

  • 弹性镜带舒适贴合
  • 镜带关键区域采用波浪形结构，可均匀分散压力，帮助提高舒适度
  • 柔软灵活的镜圈，提升小游泳健将的舒适度
  • 幼童版型，贴合小脸型

产品细节

  • 不含乳胶
  • 产品专为 3-6 岁幼童打造
  • 镜片：聚碳酸酯。镜框/头带/鼻桥：硅胶
  • 泳镜保养：请避免让镜片沾染污垢和油渍，以保持上佳的使用效果
  • 每次使用后用清水轻柔地清洗
  • 请勿擦拭或摩擦泳镜内侧
  • 显示颜色： 粉色/野浆果色/仙人掌绿/白色
  • 款式： DJ1000-600

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