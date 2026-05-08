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Nike Swim Easy Fit
幼童泳镜
¥129
Nike Swim Easy Fit 幼童泳镜专为幼童设计。弹性镜带设计，轻松贴合；灵活镜框结合柔韧镜圈，帮助提升舒适度。
- 显示颜色： 粉色/野浆果色/仙人掌绿/白色
- 款式： DJ1000-600
Nike Swim Easy Fit
¥129
Nike Swim Easy Fit 幼童泳镜专为幼童设计。弹性镜带设计，轻松贴合；灵活镜框结合柔韧镜圈，帮助提升舒适度。
其他细节
- 弹性镜带舒适贴合
- 镜带关键区域采用波浪形结构，可均匀分散压力，帮助提高舒适度
- 柔软灵活的镜圈，提升小游泳健将的舒适度
- 幼童版型，贴合小脸型
产品细节
- 不含乳胶
- 产品专为 3-6 岁幼童打造
- 镜片：聚碳酸酯。镜框/头带/鼻桥：硅胶
- 泳镜保养：请避免让镜片沾染污垢和油渍，以保持上佳的使用效果
- 每次使用后用清水轻柔地清洗
- 请勿擦拭或摩擦泳镜内侧
- 显示颜色： 粉色/野浆果色/仙人掌绿/白色
- 款式： DJ1000-600
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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