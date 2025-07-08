Nike Swim Essential
大童（女孩）工字型后背连体泳衣
30% 折让
Nike Swim Essential 大童（女孩）工字型后背连体泳衣采用工字型后背结合下部匠心剪裁，缔造出众贴合效果，助力无忧畅动。
- 显示颜色： 透明粉/明亮紫
- 款式： DH9992-645
Nike Swim Essential
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天生玩家
Nike Swim Essential 大童（女孩）工字型后背连体泳衣采用工字型后背结合下部匠心剪裁，缔造出众贴合效果，助力无忧畅动。
其他细节
- 工字型后背设计，塑就自由无拘的舒适运动体验
- 下部采用匠心剪裁，打造水上活动的理想之选
产品细节
- 每次穿着后单独用冷水手洗
- 显示颜色： 透明粉/明亮紫
- 款式： DH9992-645
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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