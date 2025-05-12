Nike Swim Essential
女子露背连体泳衣
¥399¥49920% 折让
简约设计，永不过时。Nike Swim Essential 女子露背连体泳衣配备可拆卸柔软衬垫，可为胸部提供支撑。耐氯面料，可帮助抵御水中氯的不良影响，无论是水中嬉戏还是海边度假，这件泳衣皆可轻松驾驭。
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： FZ6618-010
Nike Swim Essential
¥399¥49920% 折让
简约设计，永不过时。Nike Swim Essential 女子露背连体泳衣配备可拆卸柔软衬垫，可为胸部提供支撑。耐氯面料，可帮助抵御水中氯的不良影响，无论是水中嬉戏还是海边度假，这件泳衣皆可轻松驾驭。
其他细节
- 衬里设计，提升包覆效果
- 下部采用匠心剪裁，打造舒适畅游的理想之选
- 胸前添加可拆卸柔软衬垫，为你打造心无旁骛的畅游体验
产品细节
- 面料：83% 聚酯纤维/17% 聚氨酯弹性纤维。里料：100% 聚酯纤维
- 每次穿着后单独用冷水手洗
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： FZ6618-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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