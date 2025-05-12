 

Nike Swim Essential

女子露背连体泳衣

¥399¥49920% 折让
黑/白色
深藏青/白色
水宝蓝/白色

简约设计，永不过时。Nike Swim Essential 女子露背连体泳衣配备可拆卸柔软衬垫，可为胸部提供支撑。耐氯面料，可帮助抵御水中氯的不良影响，无论是水中嬉戏还是海边度假，这件泳衣皆可轻松驾驭。


  • 显示颜色： 黑/白色
  • 款式： FZ6618-010

Nike Swim Essential

¥399¥49920% 折让

简约设计，永不过时。Nike Swim Essential 女子露背连体泳衣配备可拆卸柔软衬垫，可为胸部提供支撑。耐氯面料，可帮助抵御水中氯的不良影响，无论是水中嬉戏还是海边度假，这件泳衣皆可轻松驾驭。

其他细节

  • 衬里设计，提升包覆效果
  • 下部采用匠心剪裁，打造舒适畅游的理想之选
  • 胸前添加可拆卸柔软衬垫，为你打造心无旁骛的畅游体验

产品细节

  • 面料：83% 聚酯纤维/17% 聚氨酯弹性纤维。里料：100% 聚酯纤维
  • 每次穿着后单独用冷水手洗
  • 显示颜色： 黑/白色
  • 款式： FZ6618-010

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