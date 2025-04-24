Nike Swim Fadeaway Sailboat

¥599

Nike Swim Fadeaway Sailboat 男子沙滩短裤的设计灵感源自 1987 年美洲杯帆船赛中的 Kookaburra III 号帆船，旨在致敬突破界限的精彩时刻，堪称理想佳选单品，令你尽显个性风采。腰部配有系带，缔造专属舒适感受；网眼布衬里口袋，方便排水，有助减轻滞重感。

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