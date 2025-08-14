Nike Swim Hydroguard
Nike Swim Hydroguard 幼童防晒速干长袖上衣质感柔软，令孩子自在畅玩，塑就小可爱的心仪之选。Nike Dri-FIT 技术结合紫外线防护设计，营造舒适包覆感受，让孩子在阳光下尽情撒欢。
- 显示颜色： 仙人掌绿/椰奶色/白色
- 款式： IF4023-345
Nike Swim Hydroguard 幼童防晒速干长袖上衣质感柔软，令孩子自在畅玩，塑就小可爱的心仪之选。Nike Dri-FIT 技术结合紫外线防护设计，营造舒适包覆感受，让孩子在阳光下尽情撒欢。
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽舒适
- 后领内里镶边柔软亲肤，助孩子在海边惬享阳光和沙滩
产品细节
- 紫外线防护设计，提供 UPF 40+ 防晒保护
- 该产品仅为衣物覆盖的肌肤部分提供 UVA 和 UVB 防晒保护。若要获取全面防晒保护，建议使用优质防晒霜
- 热转印耐克勾标志
- 100% 聚酯纤维
- 单独用冷水机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
