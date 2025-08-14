 
Nike Swim Hydroguard 幼童防晒速干长袖上衣 - 仙人掌绿/椰奶色/白色

Nike Swim Hydroguard 幼童防晒速干长袖上衣质感柔软，令孩子自在畅玩，塑就小可爱的心仪之选。Nike Dri-FIT 技术结合紫外线防护设计，营造舒适包覆感受，让孩子在阳光下尽情撒欢。


  • 显示颜色： 仙人掌绿/椰奶色/白色
  • 款式： IF4023-345

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽舒适
  • 后领内里镶边柔软亲肤，助孩子在海边惬享阳光和沙滩

产品细节

  • 紫外线防护设计，提供 UPF 40+ 防晒保护
  • 该产品仅为衣物覆盖的肌肤部分提供 UVA 和 UVB 防晒保护。若要获取全面防晒保护，建议使用优质防晒霜
  • 热转印耐克勾标志
  • 100% 聚酯纤维
  • 单独用冷水机洗
