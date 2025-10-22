 
Nike Swim Legacy Comfort Mirrored 泳镜 - 仙人掌绿

Nike Swim Legacy Comfort Mirrored 泳镜配有四个鼻桥，提供有力支撑；同时镜圈柔软非凡，让你佩戴时畅享舒适体验。Nike Swift Track 鼻桥和背面弧形带扣设计，打造理想贴合度，缔造游泳季佳选。


Nike Swim Legacy Comfort Mirrored 泳镜配有四个鼻桥，提供有力支撑；同时镜圈柔软非凡，让你佩戴时畅享舒适体验。Nike Swift Track 鼻桥和背面弧形带扣设计，打造理想贴合度，缔造游泳季佳选。

其他细节

  • 柔软镜圈，舒适贴合眼周肌肤
  • 曲面镜片，塑就清晰视野
  • Nike Swift Track 鼻桥系统，便于调整

产品细节

  • 背面弧形带扣
  • 主要材料：镜片/带扣：改性PCT (TRITAN)。鼻桥：热塑性聚氨酯 (TPU)。镜圈/镜带：硅胶
  • 泳镜保养：请避免让镜片沾染污垢和油渍，以保持上佳的使用效果。每次使用后用清水轻柔地清洗。请勿擦拭或摩擦泳镜内侧
  • 显示颜色： 仙人掌绿
  • 款式： HV8589-345

