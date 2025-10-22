Nike Swim Legacy Comfort
Mirrored 泳镜
26% 折让
Nike Swim Legacy Comfort Mirrored 泳镜配有四个鼻桥，提供有力支撑；同时镜圈柔软非凡，让你佩戴时畅享舒适体验。Nike Swift Track 鼻桥和背面弧形带扣设计，打造理想贴合度，缔造游泳季佳选。
- 显示颜色： 仙人掌绿
- 款式： HV8589-345
其他细节
- 柔软镜圈，舒适贴合眼周肌肤
- 曲面镜片，塑就清晰视野
- Nike Swift Track 鼻桥系统，便于调整
产品细节
- 背面弧形带扣
- 主要材料：镜片/带扣：改性PCT (TRITAN)。鼻桥：热塑性聚氨酯 (TPU)。镜圈/镜带：硅胶
- 泳镜保养：请避免让镜片沾染污垢和油渍，以保持上佳的使用效果。每次使用后用清水轻柔地清洗。请勿擦拭或摩擦泳镜内侧
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
