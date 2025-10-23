Nike Swim Legacy Mirrored
泳镜
Nike Swim Legacy Mirrored 泳镜采用曲面镜片，塑就清晰的水下视野；镜面镀膜有助减少紫外线并减少眩光，助你在阳光下畅享乐趣。Nike Swift Track 鼻桥系统，便于调整；背面可调节镜带，在佩戴时舒适贴合头部。
- 显示颜色： 深藏青/中蓝/蔚蓝/白色
- 款式： FD3451-410
其他细节
- 曲面镜片，塑就清晰视野
- 配有四种尺码鼻桥，适合不同脸型
- 背面可调节镜带，可舒适贴合头部
- 镜面镀膜，有助减少紫外线并减少眩光
产品细节
- 经国际泳联/世界游泳联合会认证
- 主要材料：镜圈/镜带：硅胶。鼻桥：热塑性聚氨酯 (TPU)
- 耐克勾标志
- 泳镜保养：请避免让镜片沾染污垢和油渍，以保持上佳的使用效果
- 每次使用后用清水轻柔地清洗
- 请勿擦拭或揉擦泳镜内侧
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
