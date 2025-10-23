 
Nike Swim Legacy Mirrored 泳镜采用曲面镜片，塑就清晰的水下视野；镜面镀膜有助减少紫外线并减少眩光，助你在阳光下畅享乐趣。Nike Swift Track 鼻桥系统，便于调整；背面可调节镜带，在佩戴时舒适贴合头部。


其他细节

  • 曲面镜片，塑就清晰视野
  • 配有四种尺码鼻桥，适合不同脸型
  • 背面可调节镜带，可舒适贴合头部
  • 镜面镀膜，有助减少紫外线并减少眩光

产品细节

  • 经国际泳联/世界游泳联合会认证
  • 主要材料：镜圈/镜带：硅胶。鼻桥：热塑性聚氨酯 (TPU)
  • 耐克勾标志
  • 泳镜保养：请避免让镜片沾染污垢和油渍，以保持上佳的使用效果
  • 每次使用后用清水轻柔地清洗
  • 请勿擦拭或揉擦泳镜内侧
  • 显示颜色： 深藏青/中蓝/蔚蓝/白色
  • 款式： FD3451-410

