Nike Swim Poly Solid
男子平角泳裤
20% 折让
Nike Swim Poly Solid 男子平角泳裤采用耐穿 HydraStrong 面料，搭配可调节抽绳、平缝设计和正面拼接里料，缔造舒适感受。
- 显示颜色： 黑/黑/白色
- 款式： CZ7590-010
Nike Swim Poly Solid
20% 折让
简约舒适，水中畅动
Nike Swim Poly Solid 男子平角泳裤采用耐穿 HydraStrong 面料，搭配可调节抽绳、平缝设计和正面拼接里料，缔造舒适感受。
其他细节
- Nike HydraStrong 面料经久耐穿，助力随心畅游
- 内置抽绳设计，可供自主调节贴合度，缔造个性化舒适感受
- 正面拼接里料，提供出众包覆效果
- 平缝结构，顺滑亲肤
产品细节
- 面料/里料：100% 聚酯纤维
- 每次穿着后单独用冷水手洗
- 显示颜色： 黑/黑/白色
- 款式： CZ7590-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。