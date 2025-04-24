Nike Swim Solid

¥299

Nike Swim Solid 大童（男孩）防晒速干长袖上衣采用经典版型，助你从容开启泳池探险之旅。导湿速干技术，让你在泳池周边休息时保持干爽舒适。

敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接 https://www.nike.com/cn/help/a/cn-product-attentions，获取产品技术说明和穿着注意事项。