Nike Swim Solid
大童（男孩）防晒速干长袖上衣
¥299
Nike Swim Solid 大童（男孩）防晒速干长袖上衣采用经典版型，助你从容开启泳池探险之旅。导湿速干技术，让你在泳池周边休息时保持干爽舒适。
- 显示颜色： 大学蓝/白色
- 款式： FD3691-412
Nike Swim Solid
¥299
Nike Swim Solid 大童（男孩）防晒速干长袖上衣采用经典版型，助你从容开启泳池探险之旅。导湿速干技术，让你在泳池周边休息时保持干爽舒适。
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- 后领内里镶边，舒适亲肤
产品细节
- UPF 40+
- 该产品仅为衣物覆盖的肌肤部分提供 UVA 和 UVB 防晒保护。若要获取全面防晒保护，建议使用优质防晒霜
- 热转印耐克勾标志
- 100% 聚酯纤维
- 单独用冷水机洗
- 显示颜色： 大学蓝/白色
- 款式： FD3691-412
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未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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