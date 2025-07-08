 
Nike Swim Solid 男子三角泳裤 - 黑/黑/白色

Nike Swim Solid

男子三角泳裤

20% 折让
黑/黑/白色
深藏青/黑/白色

Nike Swim Solid 男子三角泳裤采用匠心设计，助你在水中畅快滑行，轻松驾驭比赛。正面添加衬里，舒适包覆；可调节内置抽绳，稳固贴合。


  • 显示颜色： 黑/黑/白色
  • 款式： CZ7602-010

Nike Swim Solid

20% 折让

Nike Swim Solid 男子三角泳裤采用匠心设计，助你在水中畅快滑行，轻松驾驭比赛。正面添加衬里，舒适包覆；可调节内置抽绳，稳固贴合。

其他细节

  • Nike HydraStrong 耐氯面料，经久耐穿，可帮助抵御水中氯的不良影响，助力随心畅游
  • 平缝结构，有助减少摩擦

产品细节

  • 刺绣耐克勾勾设计
  • 面料/里料：100% 聚酯纤维
  • 每次穿着后单独用冷水手洗
  • 显示颜色： 黑/黑/白色
  • 款式： CZ7602-010

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