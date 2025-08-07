Nike Swim Solid
长发硅胶耐氯泳帽
14% 折让
Nike Swim Solid 长发硅胶泳帽空间充裕，让长发人群倍感舒适，还能保护好头发。采用低致敏高弹硅胶耐氯材料，可帮助抵御水中氯的不良影响。
- 显示颜色： 黑/黑
- 款式： DV0134-010
其他细节
- 为长发提供充裕空间，同时不失稳固贴合感
- 低致敏高弹硅胶材料
- 耐氯材质，可帮助抵御水中氯的不良影响
产品细节
- 主要材料：硅胶
- 泳帽保养：
- 每次使用后，请用冷水清洗并擦干内外两侧
- 切勿将其暴露于阳光直射处
- 不用时撒上少量滑石粉来保养
- 避免接触尖锐物体（如耳环、指甲等）
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
