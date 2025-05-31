Nike Swim Whitewater
男子防晒长袖冲浪衣
¥429¥49914% 折让
继续你的水上探险之旅。Nike Swim Whitewater 男子防晒长袖冲浪衣采用耐氯面料和防紫外线设计，提供出众防护效果和包覆体验。拇指孔设计，有助稳固衣袖；匠心接缝设计，缔造非凡舒适的日常穿着体验。
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： FZ6241-010
Nike Swim Whitewater
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继续你的水上探险之旅。Nike Swim Whitewater 男子防晒长袖冲浪衣采用耐氯面料和防紫外线设计，提供出众防护效果和包覆体验。拇指孔设计，有助稳固衣袖；匠心接缝设计，缔造非凡舒适的日常穿着体验。
其他细节
- 符合人体工学的平缝结构，有助于减少摩擦
- 紫外线防护设计，为衣物覆盖部位提供 UPF 40+ 防晒保护
产品细节
- 82% 聚酰胺纤维/18% 聚氨酯弹性纤维
- 该产品仅为衣物覆盖的肌肤部分提供 UVA 和 UVB 防晒保护
- 若要获取全面防晒保护，建议使用优质防晒霜
- 可单独用冷水机洗
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： FZ6241-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。