 

Nike Swim Whitewater

男子防晒长袖冲浪衣

¥499
黑/白色
白色/黑

继续你的水上探险之旅。Nike Swim Whitewater 男子防晒长袖冲浪衣采用耐氯面料和防紫外线设计，提供出众防护效果和包覆体验。拇指孔设计，有助稳固衣袖；匠心接缝设计，缔造非凡舒适的日常穿着体验。


  • 显示颜色： 黑/白色
  • 款式： FZ6241-010

Nike Swim Whitewater

¥499

继续你的水上探险之旅。Nike Swim Whitewater 男子防晒长袖冲浪衣采用耐氯面料和防紫外线设计，提供出众防护效果和包覆体验。拇指孔设计，有助稳固衣袖；匠心接缝设计，缔造非凡舒适的日常穿着体验。

其他细节

  • 符合人体工学的平缝结构，有助于减少摩擦
  • 紫外线防护设计，为衣物覆盖部位提供 UPF 40+ 防晒保护

产品细节

  • 82% 聚酰胺纤维/18% 聚氨酯弹性纤维
  • 该产品仅为衣物覆盖的肌肤部分提供 UVA 和 UVB 防晒保护
  • 若要获取全面防晒保护，建议使用优质防晒霜
  • 可单独用冷水机洗
  • 显示颜色： 黑/白色
  • 款式： FZ6241-010

尺寸与尺码

    温馨提示：该服装尺码略偏大，请酌情考虑选购小一码。

  • 尺码表

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