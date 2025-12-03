Nike Swoosh

¥179 ¥229 21% 折让

Nike Swoosh 大童（女孩）速干运动内衣式背心集 Nike 多功能背心和运动内衣于一体，一件即可应你所需，助你随时开启畅动模式。轻盈背心可导湿速干，助力跑步、跳跃和玩耍。内置运动内衣，提供有力支撑。该背心可单穿，亦可作为运动内衣叠搭制服或夹克。一切由你掌控。

匠心设计，乐享比赛 Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽、舒适和专注。该背心采用轻盈针织面料，质感柔软且富有弹性。 出色包覆 该款运动内衣式背心正面上半部采用双层面料，质感柔软且富有支撑力，缔造出众包覆效果。 舒适非凡 工字型后背设计，令你畅动自如；平缝细节，营造舒适亲肤感受。