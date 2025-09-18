Nike Swoosh
大童（女孩）透气速干运动内衣式背心
Nike Swoosh 大童（女孩）速干运动内衣式背心集 Nike 多功能背心和运动内衣于一体，一件即可应你所需，助你随时开启畅动模式。轻盈背心可导湿速干，助力跑步、跳跃和玩耍。内置运动内衣，提供有力支撑。该背心可单穿，亦可作为运动内衣叠搭制服或夹克。一切由你掌控。
- 显示颜色： 白色/黑
- 款式： FB2264-100
匠心设计，乐享比赛
Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽、舒适和专注。该背心采用轻盈针织面料，质感柔软且富有弹性。
出色包覆
该款运动内衣式背心正面上半部采用双层面料，质感柔软且富有支撑力，缔造出众包覆效果。
舒适非凡
工字型后背设计，令你畅动自如；平缝细节，营造舒适亲肤感受。
产品细节
- 工字型后背设计
- 面料：83% 聚酯纤维/17% 氨纶。网眼布：80% 聚酯纤维/20% 氨纶。前片里料：88% 聚酯纤维/12% 氨纶
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
