 
Nike Swoosh 大童（女孩）速干舒爽运动内衣 - 白色/白金色

Nike Swoosh

大童（女孩）速干舒爽运动内衣

25% 折让

售罄：

此配色当前无货

Nike Swoosh 大童（女孩）速干运动内衣经典工字型后背设计，令你无惧汗水，畅享非凡舒适感受。轻盈面料可导湿速干，帮助身体保持干爽，同时助你心无旁骛，尽情畅玩。


  • 显示颜色： 白色/白金色
  • 款式： FJ7161-100

Nike Swoosh

25% 折让

Nike Swoosh 大童（女孩）速干运动内衣经典工字型后背设计，令你无惧汗水，畅享非凡舒适感受。轻盈面料可导湿速干，帮助身体保持干爽，同时助你心无旁骛，尽情畅玩。

匠心设计，乐享比赛

宽肩带设计，塑就舒适贴合感受和出色支撑效果。Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。

出色包覆

正面采用双层面料，质感柔软且富有支撑力，缔造出众包覆效果。

舒适非凡

柔软轻盈面料富有弹力，舒适包覆身体；弹力胸带设计，塑就舒适贴合感。经典工字型后背设计，令你畅动自如；顺滑平整接缝，打造舒适叠搭体验。

产品细节

  • 中强度支撑
  • 面料/里料：82% 聚酯纤维/18% 氨纶
  • 可机洗
  • 显示颜色： 白色/白金色
  • 款式： FJ7161-100

免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    视频内容仅展示产品的一款配色。此外，图片或视频中展示的配色有可能尚未上市或已售罄，现有配色请以产品页面为准。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。