Nike Swoosh
大童（女孩）速干舒爽运动内衣
25% 折让
售罄：
此配色当前无货
Nike Swoosh 大童（女孩）速干运动内衣经典工字型后背设计，令你无惧汗水，畅享非凡舒适感受。轻盈面料可导湿速干，帮助身体保持干爽，同时助你心无旁骛，尽情畅玩。
- 显示颜色： 白色/白金色
- 款式： FJ7161-100
匠心设计，乐享比赛
宽肩带设计，塑就舒适贴合感受和出色支撑效果。Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。
出色包覆
正面采用双层面料，质感柔软且富有支撑力，缔造出众包覆效果。
舒适非凡
柔软轻盈面料富有弹力，舒适包覆身体；弹力胸带设计，塑就舒适贴合感。经典工字型后背设计，令你畅动自如；顺滑平整接缝，打造舒适叠搭体验。
产品细节
- 中强度支撑
- 面料/里料：82% 聚酯纤维/18% 氨纶
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
