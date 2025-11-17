乐享无拘运动， 别让运动内衣阻挡你的脚步。 Nike Swoosh 女子中强度支撑速干衬垫运动内衣采用缝合式衬垫，保持稳固不移位或折叠，令你心无旁骛，全力以赴。 中强度支撑设计，营造舒适承托效果，有助稳固衣身，是训练健身和舞蹈课程的理想之选 弹性面料搭载导湿速干技术，助你在训练时畅享干爽舒适感受。配色 442 为网球运动员郑钦文 (Zheng Qinwen)、大坂直美 (Naomi Osaka) 同款。配色 499 为网球运动员阿曼达·阿尼西莫娃 (Amanda Anisimova) 同款。配色 017 为网球运动员米拉·安德烈耶娃 (Mirra Andreeva) 同款。

显示颜色： 俏皮粉/白色

款式： DX6822-675