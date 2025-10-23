Nike Swoosh 婴童插肩夹克采用精致撞色设计，质感轻盈，是春秋穿搭的理想之选。梭织起皱锦纶面料，搭配全长拉链开襟设计，可轻松叠搭T恤、连帽衫和圆领上衣。立领设计搭配弹性袖口和下摆，有助提升包覆效果；拉链口袋，方便小宝贝在探险时随身携带小物件。

