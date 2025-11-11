Nike
Swoosh 婴童插肩夹克
17% 折让
Nike Swoosh 婴童插肩夹克采用精致撞色设计，质感轻盈，是春秋穿搭的理想之选。梭织起皱锦纶面料，搭配全长拉链开襟设计，可轻松叠搭T恤、连帽衫和圆领上衣。立领设计搭配弹性袖口和下摆，有助提升包覆效果；拉链口袋，方便小宝贝在探险时随身携带小物件。
- 显示颜色： 幻影
- 款式： IO5988-057
产品细节
- 夹克采用衬里设计
- 面布：100% 锦纶。网布：100% 聚酯纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
