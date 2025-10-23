 
Nike Swoosh 男子法式毛圈短裤 - 黑

Nike Swoosh

男子法式毛圈短裤

黑
调色暗灰

Nike Swoosh 男子法式毛圈短裤采用柔软针织面料，缔造非凡舒适感受和休闲怀旧风格。 臀部和大腿部位采用宽松剪裁，打造休闲外观；包边弹性腰部设计，为关键部位营造舒适感受。


  • 显示颜色：
  • 款式： IM3397-010

Nike Swoosh

其他细节

  • 法式毛圈针织面料表面顺滑，内里柔软，打造厚实挺括的舒适叠搭佳选
  • 宽松版型为臀部和大腿部位营造充裕活动空间，带来轻松休闲的舒适穿着体验
  • 柔软弹性腰部搭配内置抽绳，缔造个性化贴合感

产品细节

  • 面料：80% 棉/20% 聚酯纤维。 口袋：100% 棉
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑
  • 款式： IM3397-010

