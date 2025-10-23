Nike Swoosh
男子法式毛圈短裤
24% 折让
Nike Swoosh 男子法式毛圈短裤采用柔软针织面料，缔造非凡舒适感受和休闲怀旧风格。 臀部和大腿部位采用宽松剪裁，打造休闲外观；包边弹性腰部设计，为关键部位营造舒适感受。
- 显示颜色： 黑
- 款式： IM3397-010
Nike Swoosh
24% 折让
Nike Swoosh 男子法式毛圈短裤采用柔软针织面料，缔造非凡舒适感受和休闲怀旧风格。 臀部和大腿部位采用宽松剪裁，打造休闲外观；包边弹性腰部设计，为关键部位营造舒适感受。
其他细节
- 法式毛圈针织面料表面顺滑，内里柔软，打造厚实挺括的舒适叠搭佳选
- 宽松版型为臀部和大腿部位营造充裕活动空间，带来轻松休闲的舒适穿着体验
- 柔软弹性腰部搭配内置抽绳，缔造个性化贴合感
产品细节
- 面料：80% 棉/20% 聚酯纤维。 口袋：100% 棉
- 可机洗
- 显示颜色： 黑
- 款式： IM3397-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。