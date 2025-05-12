Nike Swoosh Fly
Dri-FIT 女子 Oversize 风速干法式毛圈篮球运动衫
¥379¥59936% 折让
Nike Swoosh Fly Dri-FIT 女子 Oversize 风速干法式毛圈篮球运动衫采用宽松设计，助你自如畅动。法式毛圈面料（内里非起绒毛圈），兼具结构感、舒适性和柔软度，无论是居家休闲还是征战赛场，皆可轻松驾驭。
- 显示颜色： 帆白/体育场绿
- 款式： FZ5515-133
Nike Swoosh Fly
¥379¥59936% 折让
Nike Swoosh Fly Dri-FIT 女子 Oversize 风速干法式毛圈篮球运动衫采用宽松设计，助你自如畅动。法式毛圈面料（内里非起绒毛圈），兼具结构感、舒适性和柔软度，无论是居家休闲还是征战赛场，皆可轻松驾驭。
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- 落肩衣袖，塑就休闲造型
产品细节
- 面料：58% 聚酯纤维/37% 棉/5% 氨纶
- 印花图案
- 可机洗
- 显示颜色： 帆白/体育场绿
- 款式： FZ5515-133
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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