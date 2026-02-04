 
Nike Tailored Performance 男子高尔夫圆领上衣 - 大学深蓝/深藏青

Nike Tailored Performance

男子高尔夫圆领上衣

10% 折让
大学深蓝/深藏青
石灰色/帆白

Nike Tailored Performance 男子高尔夫圆领上衣经精心打造，为你缔造休闲利落风格。美利奴羊毛和山羊绒混纺面料质感轻盈，温暖舒适。精致领口和精制针织结构，塑就精致外观，无论是第一洞还是第 19 洞，皆可为你带来舒适感受。


  • 显示颜色： 大学深蓝/深藏青
  • 款式： IB0289-419

Nike Tailored Performance

10% 折让

产品细节

  • 羊毛和山羊绒混纺
  • 罗纹袖口
  • 后身罗纹下摆
  • 左侧袖口饰有刺绣 Nike Golf 盾形标志
  • 90% 羊毛/10% 山羊绒
  • 只可干洗
免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。