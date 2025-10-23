 
Nike Tanjun 儿童印花双肩包 - 黑/黑/白色

Nike Tanjun

儿童印花双肩包

¥349

售罄：

此配色当前无货

Tanjun 在日语中意为“简约”。Nike Tanjun 儿童印花双肩包正是简约和多功能的代名词，可轻松满足收纳需求。采用可扩展设计，在需要时可扩大收纳空间。此外，双肩包饰有多个 Swoosh 标志，塑就出众外观。


  • 显示颜色： 黑/黑/白色
  • 款式： CU8331-010

简约设计，SWOOSH 风范

空间充裕

需要时可拉开主袋拉链，扩大收纳空间。正面配有 2 个小号拉链口袋（其中一个采用起绒里料），便于轻松存取物品。

多功能设计

可作为双肩包使用，亦可将肩带收入隐藏式口袋中，手握提手作为托特包使用。

倍感舒适

可调节软垫肩带，带来舒适贴合的携背体验。

产品细节

  • 挂环设计
  • 主袋配有网眼布拉链口袋
  • 33 x 25 x 14 厘米
  • 面料/里料：织物
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
