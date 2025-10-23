Nike Tanjun
儿童印花双肩包
¥349
售罄：
此配色当前无货
Tanjun 在日语中意为“简约”。Nike Tanjun 儿童印花双肩包正是简约和多功能的代名词，可轻松满足收纳需求。采用可扩展设计，在需要时可扩大收纳空间。此外，双肩包饰有多个 Swoosh 标志，塑就出众外观。
- 显示颜色： 黑/黑/白色
- 款式： CU8331-010
简约设计，SWOOSH 风范
空间充裕
需要时可拉开主袋拉链，扩大收纳空间。正面配有 2 个小号拉链口袋（其中一个采用起绒里料），便于轻松存取物品。
多功能设计
可作为双肩包使用，亦可将肩带收入隐藏式口袋中，手握提手作为托特包使用。
倍感舒适
可调节软垫肩带，带来舒适贴合的携背体验。
产品细节
- 挂环设计
- 主袋配有网眼布拉链口袋
- 33 x 25 x 14 厘米
- 面料/里料：织物
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
