Nike Tanjun
女子运动鞋
42% 折让
无需炒作宣传。Nike Tanjun 女子运动鞋尽显简约风范。织物与合成材质组合鞋面，搭配经典鞋带，细节设计一目了然。轻盈、透气、舒适体验。寥寥几个词语，便道出你所需。
- 显示颜色： 黑/微黄绿/黑/白色
- 款式： DJ6257-004
其他细节
- 鞋面材料略带弹性，贴合双足，轻松磨合后即可打造个性化脚感
- 泡绵鞋底，轻盈缓震
- 低帮加垫鞋口，造型利落，质感出众
产品细节
- 沿袭元年鞋款贴合度和质感
- 显示颜色： 黑/微黄绿/黑/白色
- 款式： DJ6257-004
