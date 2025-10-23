 
无需炒作宣传。 Nike Tanjun 男子运动鞋尽显简约风范，细节设计一目了然。 轻盈非凡、 透气、 舒适体验，皆不在话下。出众设计，应你所需。


  显示颜色： 白色/峡谷绿
  款式： DJ6258-102

畅销人气设计，演绎出众风采

无需炒作宣传。 Nike Tanjun 男子运动鞋尽显简约风范，细节设计一目了然。 轻盈非凡、 透气、 舒适体验，皆不在话下。出众设计，应你所需。

其他细节

  • 鞋面材料富有弹性，贴合双足，快速磨合后即可打造个性化脚感
  • 泡绵中底结合外底华夫格纹路，轻盈缓震，塑就出众抓地力
  • 低帮加垫鞋口，造型利落，质感出众

产品细节

  • 沿袭元年鞋款贴合度和质感
  • 显示颜色： 白色/峡谷绿
  • 款式： DJ6258-102

