Nike Tanjun
男子运动鞋
¥499
售罄：
此配色当前无货
无需炒作宣传。 Nike Tanjun 男子运动鞋尽显简约风范，细节设计一目了然。 轻盈非凡、 透气、 舒适体验，皆不在话下。出众设计，应你所需。
- 显示颜色： 白色/峡谷绿
- 款式： DJ6258-102
Nike Tanjun
¥499
畅销人气设计，演绎出众风采
无需炒作宣传。 Nike Tanjun 男子运动鞋尽显简约风范，细节设计一目了然。 轻盈非凡、 透气、 舒适体验，皆不在话下。出众设计，应你所需。
其他细节
- 鞋面材料富有弹性，贴合双足，快速磨合后即可打造个性化脚感
- 泡绵中底结合外底华夫格纹路，轻盈缓震，塑就出众抓地力
- 低帮加垫鞋口，造型利落，质感出众
产品细节
- 沿袭元年鞋款贴合度和质感
- 显示颜色： 白色/峡谷绿
- 款式： DJ6258-102
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。