Nike Tartan
男子宽松高尔夫长裤
¥1,099
Nike Tartan 男子宽松高尔夫长裤采用梭织面料，舒适非凡；苏格兰格纹图案，致敬我们对高尔夫运动的热爱和这项运动的发源地。提花结构略带纹理质感，穿着舒适百搭，适合打完球后的晚餐。
- 显示颜色： 帆白/黑
- 款式： IQ3880-133
Nike Tartan
¥1,099
Nike Tartan 男子宽松高尔夫长裤采用梭织面料，舒适非凡；苏格兰格纹图案，致敬我们对高尔夫运动的热爱和这项运动的发源地。提花结构略带纹理质感，穿着舒适百搭，适合打完球后的晚餐。
格纹图案
经典格纹图案在苏格兰设计，将 Nike Golf 产品与高尔夫球的发源地联系起来，致敬这项运动的丰富历史。
轻松储物
插手口袋搭配外部球座收纳空间，方便取用。
产品细节
- 宽松版型
- 斜纹梭织面料
- 梭织里料插手口袋和后身口袋
- 纽扣拉链门襟
- 腰带环
- 左侧设有球座收纳空间
- 面料：99% 聚酯纤维/1% 其他纤维。口袋：100% 棉
- 可机洗
- 显示颜色： 帆白/黑
- 款式： IQ3880-133
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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