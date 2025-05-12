Tatum 3
塔图姆大童篮球鞋
¥369¥64943% 折让
Tatum 3 塔图姆大童篮球鞋采用轻盈设计，舒适贴合，专为运动者打造，助你行云如水，以时尚之风制霸赛场。 鞋款强韧灵活的鞋面提供出色包覆效果，助力快速切入，灵活畅动，让你像杰森·塔图姆一样游刃有余，毫无压力， 尽显冠军风采。
- 显示颜色： 阴影绿/电子绿/黑/黑
- 款式： HV5894-300
Tatum 3
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Tatum 3 塔图姆大童篮球鞋采用轻盈设计，舒适贴合，专为运动者打造，助你行云如水，以时尚之风制霸赛场。 鞋款强韧灵活的鞋面提供出色包覆效果，助力快速切入，灵活畅动，让你像杰森·塔图姆一样游刃有余，毫无压力， 尽显冠军风采。
迈向传奇之路
可下压式后跟，便于轻松穿脱。 一脚蹬入之后，后跟迅速回弹。
出众贴合，灵活畅动
鞋面舒适贴合提供出色包覆效果， 塑就比赛佳选鞋款，助你游刃有余、制霸赛场。
轻盈设计，轻松凌跃
鞋款轻盈，带来迅疾表现。 杰森·塔图姆的这双篮球鞋采用柔韧灵活的织物鞋面，依旧是 Nike 系列中轻盈出众的篮球鞋，让你爆发疾速，尽显冠军风范。
强劲抓地，快速切入
Cushlon 泡绵营造顺畅平稳的迈步体验， 结合稳固鞋框，无论是起身进攻还是快速切入，皆可带来稳固脚感。
产品细节
- 经典鞋带
- 泡绵中底
- 橡胶外底
- 显示颜色： 阴影绿/电子绿/黑/黑
- 款式： HV5894-300
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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