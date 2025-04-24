Tatum 3

¥649

杰森·塔图姆的场外造型与其赛场表现一样颇具传奇色彩。Tatum 3 大童篮球鞋从球员登场通道穿搭汲取设计灵感，采用牛仔布风格设计，助你上场大展球技。舒适贴合鞋面结合轻盈设计和匠心技术，提供出众支撑力，助你在球场上自如转换攻防。

鞋款轻盈，带来迅疾表现。 杰森·塔图姆的这双篮球鞋采用柔韧灵活的织物鞋面，依旧是 Nike 系列中轻盈出众的篮球鞋，让你爆发疾速，尽显冠军风范。

可下压式后跟，便于轻松穿脱。 一脚蹬入之后，后跟迅速回弹。

该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

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