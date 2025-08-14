Tatum 3

¥439 ¥649 32% 折让

杰森·塔图姆的场外造型与其赛场表现一样颇具传奇色彩。Tatum 3 大童篮球鞋从球员登场通道穿搭汲取设计灵感，采用牛仔布风格设计，助你上场大展球技。舒适贴合鞋面结合轻盈设计和匠心技术，提供出众支撑力，助你在球场上自如转换攻防。

迈向传奇之路 可下压式后跟，便于轻松穿脱。 一脚蹬入之后，后跟迅速回弹。 出众贴合，灵活畅动 鞋面舒适贴合提供出色包覆效果， 塑就比赛佳选鞋款，助你游刃有余、制霸赛场。 轻盈设计，轻松凌跃 鞋款轻盈，带来迅疾表现。 杰森·塔图姆的这双篮球鞋采用柔韧灵活的织物鞋面，依旧是 Nike 系列中轻盈出众的篮球鞋，让你爆发疾速，尽显冠军风范。 强劲抓地，快速切入 Cushlon 泡绵营造顺畅平稳的迈步体验， 结合稳固鞋框，无论是起身进攻还是快速切入，皆可带来稳固脚感。