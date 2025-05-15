Tatum 3
塔图姆婴童运动鞋
¥359¥39910% 折让
穿搭出众，彰显冠军风范。Tatum 3 塔图姆婴童运动鞋采用轻盈鞋面，契合稚嫩双足，缔造稳固贴合感，助力小宝贝们尽情畅玩。
- 显示颜色： 阴影绿/电子绿/黑/黑
- 款式： HV5896-300
Tatum 3
¥359¥39910% 折让
穿搭出众，彰显冠军风范。Tatum 3 塔图姆婴童运动鞋采用轻盈鞋面，契合稚嫩双足，缔造稳固贴合感，助力小宝贝们尽情畅玩。
轻松穿入，乐趣无穷
弹性鞋带，令鞋款便于穿脱。
匠心风范，助力畅玩
该运动鞋稳固贴合，强劲抓地，助小宝贝在室内和户外自如畅玩。 足底搭载轻盈泡绵，缔造舒适缓震脚感。
产品细节
- 弹性鞋带
- 泡绵中底
- 外底融入橡胶贴片
- 显示颜色： 阴影绿/电子绿/黑/黑
- 款式： HV5896-300
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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