Tatum 3 PF
塔图姆男子篮球鞋
45% 折让
球场上，靠球技脱颖而出；但如果上脚 Tatum 3 PF 塔图姆男子篮球鞋，定能让你加倍惹眼。涡纹效果设计巧搭粉色元素，让你瞬间化身引人注目的时髦精。舒适贴合版型结合轻盈设计和匠心技术，助你蓄势待发，在比赛中发挥上佳表现。
- 显示颜色： 浅粉色/火山红/潘趣红/冰番石榴色
- 款式： FZ6601-600
出众贴合，灵活畅动
鞋面舒适贴合提供出色包覆效果，塑就比赛佳选鞋款，助你游刃有余、制霸赛场。
轻盈设计，轻松凌跃
鞋款轻盈，带来迅疾表现。采用柔韧灵活的织物鞋面，依旧是 Nike 系列中轻盈出众的篮球鞋，让你爆发疾速，尽显冠军风范。
强劲抓地，快速切入
Cushlon 泡绵和出众回弹的 Air Zoom 缓震配置，营造顺畅平稳的迈步体验。结合稳固鞋框，无论是起身进攻还是快速切入，皆可带来稳固脚感。
产品细节
- PF 版本采用耐穿设计，提供出色抓地力
更多信息
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
