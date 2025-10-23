Tatum 3 PF

¥489 ¥899 45% 折让

球场上，靠球技脱颖而出；但如果上脚 Tatum 3 PF 塔图姆男子篮球鞋，定能让你加倍惹眼。涡纹效果设计巧搭粉色元素，让你瞬间化身引人注目的时髦精。舒适贴合版型结合轻盈设计和匠心技术，助你蓄势待发，在比赛中发挥上佳表现。

出众贴合，灵活畅动 鞋面舒适贴合提供出色包覆效果，塑就比赛佳选鞋款，助你游刃有余、制霸赛场。 轻盈设计，轻松凌跃 鞋款轻盈，带来迅疾表现。采用柔韧灵活的织物鞋面，依旧是 Nike 系列中轻盈出众的篮球鞋，让你爆发疾速，尽显冠军风范。 强劲抓地，快速切入 Cushlon 泡绵和出众回弹的 Air Zoom 缓震配置，营造顺畅平稳的迈步体验。结合稳固鞋框，无论是起身进攻还是快速切入，皆可带来稳固脚感。