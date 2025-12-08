Tatum 3 PF

¥659 ¥899 26% 折让

Tatum 3 PF 塔图姆男子篮球鞋采用轻盈设计，舒适贴合，专为精英运动人士打造，助你行云如水，以时尚之风制霸赛场。该鞋款强韧灵活的鞋面提供出色包覆效果，助力快速切入，灵活畅动。无论你是想突破纪录，还是想运球过人晃倒对手，该鞋款可助你像杰森·塔图姆一样游刃有余，毫无压力，尽显冠军风采。

出众贴合，灵活畅动 鞋面舒适贴合提供出色包覆效果，塑就比赛佳选鞋款，助你游刃有余、制霸赛场。 轻盈设计，轻松凌跃 鞋款轻盈，带来迅疾表现。采用柔韧灵活的织物鞋面，依旧是 Nike 系列中轻盈出众的篮球鞋，让你爆发疾速，尽显冠军风范。 强劲抓地，快速切入 Cushlon 泡绵和出众回弹的 Air Zoom 缓震配置，营造顺畅平稳的迈步体验。结合稳固鞋框，无论是起身进攻还是快速切入，皆可带来稳固脚感。