Tatum 3 PF

¥599 ¥899 33% 折让

众所周知，杰森的登场通道穿搭亮眼出彩。Tatum 3 PF 塔图姆男子篮球鞋从他的传奇场外造型中汲取设计灵感，焕新演绎经典黑白配色，助你搭出型潮，强势炸场。鞋面舒适贴合结合轻盈设计和匠心技术，提供出众支撑力，助你在球场上自如转换攻防。

出众贴合，灵活畅动

鞋面舒适贴合提供出色包覆效果，塑就比赛佳选鞋款，助你游刃有余、制霸赛场。

轻盈设计，轻松凌跃

鞋款轻盈，带来迅疾表现。杰森·塔图姆的这双篮球鞋款采用柔韧灵活的织物鞋面，依旧是 Nike 系列中轻盈出众的篮球鞋，让你爆发疾速，尽显冠军风范。

强劲抓地，快速切入

Cushlon 泡绵和出众回弹的 Air Zoom 缓震配置，营造顺畅平稳的迈步体验。结合稳固鞋框，无论是起身进攻还是快速切入，皆可带来稳固脚感。