Tatum 3 PF 塔图姆男子篮球鞋采用轻盈设计，舒适贴合，专为精英运动人士打造，助你行云如水，以时尚之风制霸赛场。该鞋款强韧灵活的鞋面提供出色包覆效果，助力快速切入，灵活畅动。无论你是想突破纪录，还是想运球过人晃倒对手，该鞋款可助你像杰森·塔图姆一样游刃有余，毫无压力，尽显冠军风采。

显示颜色： 微粒灰/暗烟灰/烟灰/浅银灰

款式： HV5911-002