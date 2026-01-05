Tatum 4 PF
塔图姆男子篮球鞋
25% 折让
Tatum 4 PF 塔图姆男子篮球鞋经焕新打造，只为匹配你不断精进的球技。鞋款采用匠心设计，塑就出众回弹性能和支撑效果，助你先人一步，制霸赛场。
- 显示颜色： 黑/白色/大学红
- 款式： HQ4613-001
其他细节
- 鞋面采用柔韧耐穿的织物材料
- Cushlon 3.0 泡绵和回弹缓震的 Air Zoom 缓震配置，营造顺畅平稳的迈步体验
产品细节
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
