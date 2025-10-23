 
Tatum Chicago 塔图姆男子夹克 - 中橄榄绿/杉木浅蓝灰

杰森·塔图姆以流畅的比赛风格而著称， 他的签名系列也同样如此流畅。 这款工装风 Tatum Chicago 塔图姆男子夹克采用耐穿帆布面料，结合整版水洗设计，营造出色做旧外观。


产品细节

  • 100% 棉
  • 刺绣细节
  • 可机洗
