Tatum
Dri-FIT 塔图姆男子速干梭织短裤
30% 折让
Tatum Dri-FIT 塔图姆男子速干梭织短裤，让你在日常彰显杰森·塔图姆风范。 这款短裤采用轻盈弹性梭织面料，结合导湿速干技术，助你保持舒适。
- 显示颜色： 黑/煤黑/大学红/大学红
- 款式： IH0599-010
其他细节
- Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽、舒适和专注
- 梭织面料轻盈耐穿，柔韧非凡，令你畅动自如
产品细节
- 面料：92% 聚酯纤维/8% 氨纶。 口袋：100% 聚酯纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
