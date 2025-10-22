Nike Team Hustle D 10 FlyEase
大童易穿脱篮球鞋
24% 折让
售罄：
此配色当前无货
无论是休闲玩耍还是背身单打，Nike Team Hustle D 10 FlyEase 大童易穿脱篮球鞋皆能满足不同水平球员的需求，无需系带，助力轻松玩乐。该款篮球鞋的外底采用匠心抓地纹路，搭配便捷穿入系统，兼具耐穿性与支撑力，是投篮或攀爬玩乐时的高分之选。
- 显示颜色： 灰黑/大学红/游戏宝蓝/白色
- 款式： DD7303-005
匠心打造，球员专属
无论是休闲玩耍还是背身单打，Nike Team Hustle D 10 FlyEase 大童易穿脱篮球鞋皆能满足不同水平球员的需求，无需系带，助力轻松玩乐。该款篮球鞋的外底采用匠心抓地纹路，搭配便捷穿入系统，兼具耐穿性与支撑力，是投篮或攀爬玩乐时的高分之选。
主宰赛场
橡胶外底采用压力映射技术打造，搭配抓地纹路，助力实现快速切入和疾速移动。结合弧形后跟与凹槽设计，铸就灵活自如的迈步体验。
支撑设计
网眼布搭配耐穿材料，营造透气性；后跟周围的耐穿材质，在跑步、跳跃和切入动作中提供稳定性和支撑力。
轻松穿脱
Nike FlyEase 技术将魔术贴粘扣固定带与环绕式后跟拉链结合，开阔设计便于双足轻松穿入。
其他细节
- 柔软泡绵缓震配置，带来轻盈舒适的穿着体验
- 后跟添加泡绵衬垫，打造出众舒适感
- 鞋头采用加固设计，为易磨损部位带来出色耐穿性
- 鞋底“X”标志，旨在致敬 Team Hustle D 系列第 10 代设计
产品细节
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
