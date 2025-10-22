Nike Team Hustle D 10 FlyEase

¥379 ¥499 24% 折让

匠心打造，球员专属

无论是休闲玩耍还是背身单打，Nike Team Hustle D 10 FlyEase 大童易穿脱篮球鞋皆能满足不同水平球员的需求，无需系带，助力轻松玩乐。该款篮球鞋的外底采用匠心抓地纹路，搭配便捷穿入系统，兼具耐穿性与支撑力，是投篮或攀爬玩乐时的高分之选。

主宰赛场

橡胶外底采用压力映射技术打造，搭配抓地纹路，助力实现快速切入和疾速移动。结合弧形后跟与凹槽设计，铸就灵活自如的迈步体验。

支撑设计

网眼布搭配耐穿材料，营造透气性；后跟周围的耐穿材质，在跑步、跳跃和切入动作中提供稳定性和支撑力。

轻松穿脱

Nike FlyEase 技术将魔术贴粘扣固定带与环绕式后跟拉链结合，开阔设计便于双足轻松穿入。