 
Nike Team Hustle D 11 大童易穿脱篮球鞋 - 黑/白色

Nike Team Hustle D 11

大童易穿脱篮球鞋

44% 折让

准备好穿上新款篮球鞋了吗？喜欢健身课或户外活动？Nike Team Hustle D 11 大童易穿脱篮球鞋无需系带，皆可轻松驾驭。该版本出自 Team Hustle D 系列，为孩子带来轻松穿脱的出众体验。弹性鞋带结合大号固定带，塑就稳固贴合体验。此外，鞋款还具有舒适缓震性能。穿上这款休闲篮球鞋，助力畅玩。


  • 显示颜色： 黑/白色
  • 款式： DV8996-002

舒适非凡，助力畅玩

皮革、织物与合成材质组合鞋面，缔造出色耐穿性和支撑效果。柔软织物设计，令鞋款轻盈灵活，助孩子在玩耍时畅享舒适感受。

穿脱方便

弹性鞋带令鞋款便于穿脱。魔术贴粘扣固定带，便于快速稳固贴合，后跟橡胶贴片设计，便于轻松穿脱。

非凡抓地

橡胶外底，提供可驾驭操场和室内篮球场等多种地面的非凡抓地力。

其他细节

  • 泡绵中底，柔软缓震
  • 鞋口和鞋舌搭配泡绵，塑就出众支撑力
  • 鞋头区域添加额外覆面，为易磨损部位带来出色耐穿性

产品细节

  • 后跟和鞋舌采用提拉设计
  • 泡绵中底
    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    该产品 002 配色的篮球图案魔术贴因批次不同有黑色与白色两个版本。随机发货，敬请注意，并请酌情选购！

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。