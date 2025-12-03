Nike Team Hustle D 11
大童易穿脱篮球鞋
44% 折让
准备好穿上新款篮球鞋了吗？喜欢健身课或户外活动？Nike Team Hustle D 11 大童易穿脱篮球鞋无需系带，皆可轻松驾驭。该版本出自 Team Hustle D 系列，为孩子带来轻松穿脱的出众体验。弹性鞋带结合大号固定带，塑就稳固贴合体验。此外，鞋款还具有舒适缓震性能。穿上这款休闲篮球鞋，助力畅玩。
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： DV8996-002
Nike Team Hustle D 11
44% 折让
准备好穿上新款篮球鞋了吗？喜欢健身课或户外活动？Nike Team Hustle D 11 大童易穿脱篮球鞋无需系带，皆可轻松驾驭。该版本出自 Team Hustle D 系列，为孩子带来轻松穿脱的出众体验。弹性鞋带结合大号固定带，塑就稳固贴合体验。此外，鞋款还具有舒适缓震性能。穿上这款休闲篮球鞋，助力畅玩。
舒适非凡，助力畅玩
皮革、织物与合成材质组合鞋面，缔造出色耐穿性和支撑效果。柔软织物设计，令鞋款轻盈灵活，助孩子在玩耍时畅享舒适感受。
穿脱方便
弹性鞋带令鞋款便于穿脱。魔术贴粘扣固定带，便于快速稳固贴合，后跟橡胶贴片设计，便于轻松穿脱。
非凡抓地
橡胶外底，提供可驾驭操场和室内篮球场等多种地面的非凡抓地力。
其他细节
- 泡绵中底，柔软缓震
- 鞋口和鞋舌搭配泡绵，塑就出众支撑力
- 鞋头区域添加额外覆面，为易磨损部位带来出色耐穿性
产品细节
- 后跟和鞋舌采用提拉设计
- 泡绵中底
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： DV8996-002
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。