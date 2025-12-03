Nike Team Hustle D 11
幼童易穿脱运动鞋
40% 折让
售罄：
此配色当前无货
不论是练习、体育课，还是户外畅玩，Nike Team Hustle D 11 幼童易穿脱运动鞋无需系带，皆可助小宝贝乐享趣味时光。作为 Team Hustle D 系列第 11 代鞋款，旨在为小宝贝带来轻松穿脱的出众体验。弹性鞋带，拉伸后可拓宽鞋口。大号固定带，稳固稚嫩双足。不止如此，还有舒适的缓震设计。穿上这款休闲运动鞋，彰显不凡风采。
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： DV8994-002
舒适非凡，助力畅玩
天然皮革、合成材质与织物组合鞋面，缔造出色支撑力和耐穿性。柔软织物设计，打造轻盈灵活的出众脚感。
穿脱方便
弹性鞋带，拉伸后可拓宽鞋口，让稚嫩双足轻松穿入。魔术贴固定带结合篮球图案粘扣，缔造稳固贴合感。后跟融入橡胶贴片设计，铸就出众抓附力，便于穿脱。
非凡抓地
橡胶外底，提供非凡抓地力。
其他细节
- 泡绵中底，柔软缓震
- 泡绵鞋口和鞋舌设计，为脚踝提供出众支撑
- 鞋头添加覆面，为易磨损部位带来出色耐穿性
产品细节
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
