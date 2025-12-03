 
Nike Team Hustle D 11 幼童易穿脱运动鞋 - 黑/白色

Nike Team Hustle D 11

幼童易穿脱运动鞋

40% 折让

售罄：

此配色当前无货

不论是练习、体育课，还是户外畅玩，Nike Team Hustle D 11 幼童易穿脱运动鞋无需系带，皆可助小宝贝乐享趣味时光。作为 Team Hustle D 系列第 11 代鞋款，旨在为小宝贝带来轻松穿脱的出众体验。弹性鞋带，拉伸后可拓宽鞋口。大号固定带，稳固稚嫩双足。不止如此，还有舒适的缓震设计。穿上这款休闲运动鞋，彰显不凡风采。


  • 显示颜色： 黑/白色
  • 款式： DV8994-002

舒适非凡，助力畅玩

天然皮革、合成材质与织物组合鞋面，缔造出色支撑力和耐穿性。柔软织物设计，打造轻盈灵活的出众脚感。

穿脱方便

弹性鞋带，拉伸后可拓宽鞋口，让稚嫩双足轻松穿入。魔术贴固定带结合篮球图案粘扣，缔造稳固贴合感。后跟融入橡胶贴片设计，铸就出众抓附力，便于穿脱。

非凡抓地

橡胶外底，提供非凡抓地力。

其他细节

  • 泡绵中底，柔软缓震
  • 泡绵鞋口和鞋舌设计，为脚踝提供出众支撑
  • 鞋头添加覆面，为易磨损部位带来出色耐穿性

产品细节

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    该产品 002 配色的篮球图案魔术贴因批次不同有黑色与白色两个版本。随机发货，敬请注意，并请酌情选购！

