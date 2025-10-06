Nike Team Hustle D 11

¥239 ¥399 40% 折让

不论是练习、体育课，还是户外畅玩，Nike Team Hustle D 11 幼童运动鞋皆可助小宝贝乐享趣味时光。作为 Team Hustle D 系列第 11 代鞋款，旨在为小宝贝带来轻松穿脱的出众体验。弹性鞋带，拉伸后可拓宽鞋口。大号固定带，稳固稚嫩双足。不止如此，还有舒适的缓震设计。穿上这款休闲运动鞋，彰显不凡风采。

舒适非凡，助力畅玩 天然皮革、合成材质与织物组合鞋面，缔造出色支撑力和耐穿性。柔软织物设计，打造轻盈灵活的出众脚感。 穿脱方便 弹性鞋带，拉伸后可拓宽鞋口，让稚嫩双足轻松穿入。魔术贴固定带结合篮球图案粘扣，缔造稳固贴合感。后跟融入橡胶贴片设计，提供出众抓附力，便于穿脱。 非凡抓地 橡胶外底，提供非凡抓地力。

其他细节 泡绵中底，柔软缓震

泡绵鞋口和鞋舌设计，为脚踝提供出众支撑

鞋头添加覆面，为易磨损部位带来出色耐穿性