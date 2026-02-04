 
Nike Team Hustle D 12 大童篮球鞋 - 黑/游戏宝蓝/浅荧光黄/亮深红

Nike Team Hustle D 12

大童篮球鞋

10% 折让

Nike Team Hustle D 12 大童篮球鞋专为篮球爱好者匠心打造。固定带粘扣系统，轻松打造稳固贴合感。足底柔软泡绵结合耐穿橡胶外底，铸就出众缓震性能和强劲抓地力，令你满怀自信，纵横户外球场。


  • 显示颜色： 黑/游戏宝蓝/浅荧光黄/亮深红
  • 款式： IQ0815-001

Nike Team Hustle D 12

10% 折让

Nike Team Hustle D 12 大童篮球鞋专为篮球爱好者匠心打造。固定带粘扣系统，轻松打造稳固贴合感。足底柔软泡绵结合耐穿橡胶外底，铸就出众缓震性能和强劲抓地力，令你满怀自信，纵横户外球场。

稳固包覆

该鞋款采用经典鞋带搭配魔术贴粘扣式固定带，缔造稳固包覆的贴合感受。鞋舌和后跟采用大号提拉设计，令该鞋款便于穿脱。

轻松驾驭街头

柔韧灵活的全掌型橡胶外底，铸就出众耐穿性和抓地力，助你在户外球场和运动场上发挥上佳表现。中底搭配柔软泡绵，为迈步和跳跃缔造出众缓震效果。

尽享酷爽

鞋面采用透气网眼设计，帮助双足保持舒适。

产品细节

  • 经典鞋带
  • 鞋舌和后跟搭配提拉设计
  • 显示颜色： 黑/游戏宝蓝/浅荧光黄/亮深红
  • 款式： IQ0815-001

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。